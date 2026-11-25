Dieci miliardi. È la cifra che una serie di aziende e fondi, leader a livello mondiale, sono disposti a investire in Europa in partnership con NBA per incoraggiare la costruzione di arene (e di interi distretti economici a loro supporto) nelle principali città individuate come sede di potenziali franchigie della lega che NBA e FIBA sono intenzionate a lanciare già dal 2027. I nomi coinvolti sono quelli ormai familiari anche al di qua dell’oceano, da Apollo Sports Capital ad Ares Management, da Arctos (che fa parte di KKR) a Blackstone; da BlackRock a Sixth Street, fino a J.P. Morgan. I vertici delle squadre che verranno coinvolte nella nuova lega (dovrebbero essere 16, a pieno regime) potranno così accedere a questi capitali per finanziare la costruzione di nuove e moderne arene, a volte inserite in veri e propri “entertainment district” (sul modello degli esperimenti di successo già portati avanti a downtown Los Angeles con l’ex Staples Center oggi Crypto.com Arena o San Francisco con il Chase Center) capaci di diventare destinazioni dove vivere, lavorare e svagarsi.