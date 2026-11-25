Scendono in campo, al fianco di NBA, fondi, banche e aziende leader a livello globale pronte a investire sulle infrastrutture necessarie per il lancio di NBA Europe attraverso la costruzione di nuove arene moderne e polifunzionali, fulcro di veri e propri distretti economici. Si parla di un possibile indotto lordo di oltre 24 miliardi di euro
Dieci miliardi. È la cifra che una serie di aziende e fondi, leader a livello mondiale, sono disposti a investire in Europa in partnership con NBA per incoraggiare la costruzione di arene (e di interi distretti economici a loro supporto) nelle principali città individuate come sede di potenziali franchigie della lega che NBA e FIBA sono intenzionate a lanciare già dal 2027. I nomi coinvolti sono quelli ormai familiari anche al di qua dell’oceano, da Apollo Sports Capital ad Ares Management, da Arctos (che fa parte di KKR) a Blackstone; da BlackRock a Sixth Street, fino a J.P. Morgan. I vertici delle squadre che verranno coinvolte nella nuova lega (dovrebbero essere 16, a pieno regime) potranno così accedere a questi capitali per finanziare la costruzione di nuove e moderne arene, a volte inserite in veri e propri “entertainment district” (sul modello degli esperimenti di successo già portati avanti a downtown Los Angeles con l’ex Staples Center oggi Crypto.com Arena o San Francisco con il Chase Center) capaci di diventare destinazioni dove vivere, lavorare e svagarsi.
I numeri di un progetto davvero ambizioso
Il tutto grazie alla presenza di nuovi uffici, ristoranti, spazi pubblici e di diverse soluzioni abitative che renderanno le zone orbitanti attorno a queste arene di nuova costruzione vere e proprie destinazioni imperdibili per abitanti e turisti, permettendo anche lo sviluppo delle economie locali. Dallo studio compiuto da una particolare agenzia, “The Sports Consultancy”, NBA e FIBA stimano un possibile indotto lordi di oltre 24 miliardi di euro per le città europee interessate, grazie alla creazione di quasi 15.000 posti di lavoro full-time all’anno e un afflusso di circa 70 milioni di spettatori nei primi dieci anni di attività della nascente lega. Un progetto ambizioso che oggi, dopo quest'annuncio, sembra aver fatto un passo avanti importante verso la sua realizzazione. Che al momento, come evidente dal comunicato ufficiale emesso da NBA, va avanti senza prevedere - a livello sportivo - l'eventuale coinvolgimento di ECA (Euroleague Commercial Assets), il braccio commerciale dell'attuale lega dominante in Europa.