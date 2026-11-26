Kevin Durant e Dillon Brooks sono due agonisti che non si tirano indietro se c’è da litigare in campo, ma non si erano mai visti due giocatori che smettono completamente di giocare per battibeccare mentre il pallone è in gioco. È successo invece nell’ultimo minuto della sfida di NBA Cup tra Rockets e Suns quando la partita era ormai decisa: i due sono stati puniti con un doppio fallo tecnico, il secondo per Brooks che è stato quindi espulso dal campo

Nelle partite NBA il trash talking e le schermaglie in campo sono all'ordine del giorno, figuriamoci quando c'è già rivalità tra due squadre, come nel caso di Phoenix Suns e Houston Rockets, e quando in campo ci sono due agonisti come Kevin Durant e Dillon Brooks. Solitamente però i giocatori NBA aspettano una pausa del gioco per iniziare a prendersi a male parole; stanotte invece KD e Brooks si sono completamente estraniati dall'azione mentre gli altri compagni di squadra stavano ancora giocando, fermandosi vicino alla linea di centrocampo per insultarsi a vicenda. Bisogna comunque sottolineare che la partita era ormai decisa, con i Rockets avanti di dieci lunghezze mentre scorreva l'ultimo minuto di gioco, ma è stata comunque un'esperienza stranissima vedere due giocatori disinteressarsi così dell'azione (poi conclusa da un canestro di Fred VanVleet) solo per litigare. Durant e Brooks sono stati puniti entrambi con un doppio tecnico, che nel caso del canadese ha comportato anche l'espulsione trattandosi del secondo della sua partita.