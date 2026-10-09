Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

NBA, Doncic è già irreale: tripla dal logo sulla sirena e passaggio folle. VIDEO

NBA
©Getty

È solo pre-season, ma Luka Doncic è già in forma per la stagione. Nel secondo quarto della sfida contro Sacramento, vinta per 114-110 con 23 punti in 25 minuti dello sloveno, la stella dei Lakers ha realizzato una tripla assurda dal logo allo scadere dei 24 secondi, per l’incredulità dei commentatori. Poco prima era uscito da un raddoppio sulla linea laterale con un mostruoso passaggio dall’altra parte del campo, che ha impressionato anche il compagno Walker Kessler impegnato nella telecronaca del match

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Vendita Lakers: la famiglia fa causa a Jeanie Buss

NBA

Nuovo capitolo nella controversa vicenda che coinvolge la famiglia Buss all'interno...

Flagg non sbaglia una tripla in allenamento. VIDEO

NBA

La scorsa primavera ha vinto il premio di rookie dell'anno, ma nella sua prima, eccellente annata...

Haliburton torna in campo dopo 472 giorni

NBA

Tyrese Haliburton mancava dai parquet da gara-7 delle Finals del 2025, ma dopo il lungo stop è...

Morant salva la palla, Lillard segna. VIDEO

NBA

Alla fine, dopo tante speculazioni al proposito, nella prima uscita stagionale Damian Lillard e...

Zanda e Golden State a una vittoria dalle Finals

NBA

Vittoria sofferta per Golden State, che in gara-2 batte Las Vegas 83-81 resistendo ai tentativi...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS