È solo pre-season, ma Luka Doncic è già in forma per la stagione. Nel secondo quarto della sfida contro Sacramento, vinta per 114-110 con 23 punti in 25 minuti dello sloveno, la stella dei Lakers ha realizzato una tripla assurda dal logo allo scadere dei 24 secondi, per l’incredulità dei commentatori. Poco prima era uscito da un raddoppio sulla linea laterale con un mostruoso passaggio dall’altra parte del campo, che ha impressionato anche il compagno Walker Kessler impegnato nella telecronaca del match