La squadra più calda di tutta la NBA sono i Miami Heat, e non ci riferiamo solamente al loro nome. Forti di sei vittorie consecutive, Giannis Antetokounmpo e compagni hanno raddrizzato un inizio di stagione che li aveva visti sconfitti nelle prime quattro gare, vincendo 9 delle successive 11 per salire al sesto posto in classifica a Est. Nell’ultima di cinque partite consecutive in casa, Miami vuole continuare il suo momento positivo affrontando gli Oklahoma City Thunder, che invece bazzicano in posizioni di classifica a cui non sono abituati. Pur avendo un record migliore rispetto a quello degli Heat (10-6 contro 9-6), OKC è infatti ottava a Ovest, riuscendo a tornare alla vittoria solo grazie a una prestazione da 40 punti e 8 assist di Shai Gilgeous-Alexander nell’ultima partita contro New Orleans. La difesa di Miami, in netta risalita nelle ultime settimane, è però di tutt’altro livello rispetto a quella dei Pelicans, così come l’attacco che può contare su una combinazione come quella di Antetokounmpo e Klay Thompson in grado di sbloccare tutto il resto, tra cui un Davion Mitchell da 9 assist a partita — numero uno in tutta la NBA. Palla a due a mezzanotte in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.

Approfondimento 40 punti di SGA contro New Orleans. VIDEO