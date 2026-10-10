Cecilia Zandalasini ha chiuso gara-3 della serie con le Aces con 7 punti, 3 rimbalzi e 3 assist in poco più di 25 minuti di utilizzo, aiutando le sue Valkyries a raggiungere le finali della WNBA. Per lei si tratta della seconda in carriera: ci era già arrivata nel 2017 con le Lynx, vincendo il titolo ma da giocatrice al primo anno sul fondo della panchina. Stavolta invece è una veterana con un posto in quintetto base, affrontando una serie che vedrà le Valkyries affrontare le Atlanta Dream in diretta su Sky