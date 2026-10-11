Nella seconda delle due sfide tra Dallas Mavericks e Houston Rockets a Macao, in Cina, c’è stato l’atteso ritorno in campo di Kyrie Irving dopo 586 giorni. La guardia da Duke, infortunatosi al ginocchio nel marzo del 2025, ha contribuito al successo dei suoi Mavs per 132-115 con 17 punti e 3 assist, senza palle perse, tirando 6 su 13 dal campo in 22’ sul parquet. Spettacolare il primo canestro di Irving, dopo appena 10” di gioco, andando a realizzare in rovesciata dopo aver battuto Jabari Smith sulla linea di fondo