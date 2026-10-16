Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

La nuova vita di Amar'e Stoudemire: dalla Hall of Fame ad agente di polizia

NBA

L'ex giocatore NBA Amar'e Stoudemire, recentemente introdotto nella Hall of Fame di Springfield, ha intrapreso la carriera di poliziotto, diplomandosi all'accademia del Miami Dade College, ricevendo anche un premio per i suoi contributi al successo del programma. "Ho sempre voluto fare l’agente di polizia, nella mia famiglia è una tradizione"

A 43 anni Amar’e Stoudemire ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dell’introduzione nella Hall of Fame di Springfield, ma il suo futuro potrebbe essere molto lontano dal basket. Il Miami Dade College ha infatti annunciato che l’ex stella dei Suns e dei Knicks si è diplomato nella School of Justice Basic Law Enforcement Academy, ricevendo anche il Harry "Coach" Everett Award per i suoi contributi al successo del programma durante il suo addestramento come agente di polizia. "È qualcosa che ho sempre voluto fare fin da quando ero bambino" ha raccontato in un'intervista a Sports Illustrated. "Ricordo quando andavo alle scuole elementari: il giorno dell'orientamento professionale ti chiedevano 'Cosa vuoi fare da grande?'. E la mia risposta immediata era l'agente di polizia. È una cosa di famiglia: mio zio era capitano, suo fratello vice sceriffo, mio cugino è capitano e mia sorella è in accademia. Quindi è fondamentalmente una tradizione familiare". Il prossimo passo per Stoudemire è sostenere l’addestramento nella Miami-Dade Schools Police Department, al termine della quale potrà intraprendere ulteriormente la sua carriera nel corpo di polizia.

Approfondimento

Hall Of Fame: ecco la 'classe del 2026'. LE FOTO

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Valkyries contro Dream: chi vincerà il titolo?

WNBA

La stagione WNBA è giunta all’atto conclusivo, con la sfida in finale tra le Golden State...

Il tap-in di Anunoby diventa giardino di Halloween

NBA

L'onda lunga del titolo vinto dai Knicks non si è ancora esaurita e conquista anche ...

La strana coppia Mamukelashvili-Flavor Flav

NBA

Uno è un ragazzone georgiano cresciuto nelle giovanili di Biella che sta trovando la sua...

Redick: "Bronny ha giocato male nelle amichevoli"

NBA

Nelle quattro amichevoli di preparazione alla stagione giocate dai Lakers Bronny James ha trovato...

Porzingis: nuovo stop a tempo indeterminato

NBA

Non c’è davvero pace per Kristaps Porzingis, che oltre ai tanti infortuni subiti in carriera da...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS