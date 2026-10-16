A 43 anni Amar’e Stoudemire ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dell’introduzione nella Hall of Fame di Springfield, ma il suo futuro potrebbe essere molto lontano dal basket. Il Miami Dade College ha infatti annunciato che l’ex stella dei Suns e dei Knicks si è diplomato nella School of Justice Basic Law Enforcement Academy, ricevendo anche il Harry "Coach" Everett Award per i suoi contributi al successo del programma durante il suo addestramento come agente di polizia. "È qualcosa che ho sempre voluto fare fin da quando ero bambino" ha raccontato in un'intervista a Sports Illustrated. "Ricordo quando andavo alle scuole elementari: il giorno dell'orientamento professionale ti chiedevano 'Cosa vuoi fare da grande?'. E la mia risposta immediata era l'agente di polizia. È una cosa di famiglia: mio zio era capitano, suo fratello vice sceriffo, mio cugino è capitano e mia sorella è in accademia. Quindi è fondamentalmente una tradizione familiare". Il prossimo passo per Stoudemire è sostenere l’addestramento nella Miami-Dade Schools Police Department, al termine della quale potrà intraprendere ulteriormente la sua carriera nel corpo di polizia.

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