Cecilia Zandalasini è stata protagonista nel successo delle Valkyries in gara-5 delle WNBA Finals. Per l’azzurra 12 punti uscendo dalla panchina (una delle quattro giocatrici in doppia cifra per le padrone di casa), realizzando 5 dei 10 tiri tentati di cui 1/4 da tre punti e 1/2 ai liberi, aggiungendo anche un rimbalzo, due assist, un recupero e una stoppata al suo tabellino, chiudendo col plus-minus più alto di squadra (+9). Ora a Zandalasini manca un solo successo per vincere il secondo titolo WNBA della carriera