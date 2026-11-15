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Una sconfitta con tanto onore e tanti impianti

Francesco Pierantozzi

Francesco Pierantozzi
©Getty

La squadra di Quesada esce battuta dal campo di Genova contro l'Argentina, sconfitta per 14-19 dopo aver avuto l'occasione per poterla vincere con l'ultimo pallone della partita e spezzare una 'maledizione' che dura dal 1998

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