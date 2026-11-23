Nella vittoria al supplementare sul campo di Chicago, Nikola Jokic e Jamal Murray hanno firmato una pagina di storia. Per l’ottava volta nelle loro carriere il serbo ha realizzato una tripla doppia e il canadese ha chiuso con almeno 40 punti a referto: non era mai successo nella storia della lega, superando le coppie formate da Wilt Chamberlain con Guy Rodgers e Tom Gola. Per Jokic è la 202^ tripla doppia in carriera (-7 da Westbrook), mentre per Murray è la 9^ gara da 45 punti (superato Alex English coi Nuggets)