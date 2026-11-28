Introduzione
Nel venerdì notte valido anche per l’ultima giornata della fase a gruppi della NBA Cup arriva il colpaccio degli Heat, che passano in volata a New York. Vittoria pesante e sofferta anche per San Antonio, che rimonta e batte i Lakers. Atlanta vince a Boston e Philadelphia si impone sul campo dei Pacers, tutto facile per Detroit contro Milwaukee e per Portland, che travolge Golden State. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
NBA CUP: IL TABELLONE COMPLETO DEI QUARTI DI FINALE
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Quello che devi sapere
NEW YORK KNICKS-MIAMI HEAT 105-108
La rimonta dei Knicks, che in casa contro Miami vanno sotto anche di 23, è clamorosa e i padroni di casa tornano anche avanti nel 4° quarto, ma nel finale è un libero sbagliato di Jalen Brunson, migliore dei suoi con 27 punti, a lanciare gli Heat, che hanno 22 punti e 23 rimbalzi, massimo in carriera, da Giannis Antetokounmpo e 25 punti da Bam Adebayo
DETROIT PISTONS-MILWAUKEE BUCKS 113-98
Tutto facile per i Pistons, che con le seconde linee in campo mandano comunque 7 giocatori in doppia cifra guidati dai 22 di Isaiah Joe in uscita dalla panchina e battono nettamente Milwaukee, che si consola con la prova da 23 punti e 6 rimbalzi del rookie Brayden Burries
INDIANA PACERS-PHILADELPHIA 76ERS 87-111
Vittoria facile anche per Philadelphia, che con un LeBron James da 21 punti, 7 rimbalzi e 6 assist passa facilmente in casa dei Pacers, che invece pagano il disastroso 34.9% dal campo di squadra e soprattutto il 5/37 complessivo al tiro dalla lunga distanza senza mai entrare davvero in partita
TORONTO RAPTORS-BROOKLYN NETS 124-100
Serata di relax anche per i Raptors, che contro Brooklyn controllano fin dall’inizio e scappano dopo l’intervallo lungo sulle spalle di uno Scottie Barnes da 34 punti. Per i Nets ci sono invece i 21 punti del rookie Mikel Brown Jr.
BOSTON CELTICS-ATLANTA HAWKS 86-87
È un grande secondo tempo difensivo, in cui concedono agli avversari solo 35 punti, a lanciare gli Hawks alla vittoria a Boston. In una partita a punteggio molto basso per Atlanta risaltano i 24 punti di Jalen Johnson, che strappa anche 12 rimbalzi, e la doppia doppia da 11 punti e 22 rimbalzi di Neemias Queta per i Celtics
MINNESOTA TIMBERWOLVES-MEMPHIS GRIZZLIES 109-114
Minnesota deve rinunciare anche a LaMelo Ball e nella gara casalinga contro Memphis trova 27 punti e 8 assista da Ayo Dosunmu, ma non basta perché dall’altra parte i Grizzlies hanno 22 punti da Cedric Coward e riescono a strappare la vittoria in volata
PHOENIX SUNS-DALLAS MAVERICKS 109-113
Già qualificata per i quarti della NBA Cup, Dallas vince anche a Phoenix trascinata da un grande Cooper Flagg, autore di una prova da 34 punti e delle giocate decisive nel finale, mentre ai Suns non bastano i 31 punti di Devin Booker
SAN ANTONIO SPURS-LOS ANGELES LAKERS 99-96
A San Antonio i Lakers vanno avanti anche di 20 punti grazie a Luka Doncic (31 punti) e al ritrovato Austin Reaves(21), ma nel secondo tempo gli Spurs ribaltano la partita con il solito Victor Wembanyama, che chiude con 25 punti e 16 rimbalzi, e Stephon Castle, autore di una prova da 26 punti e 9 assist, entrambi decisivi anche nel finale punto a punto
UTAH JAZZ-DENVER NUGGETS 107-120
Ci sono i 36 punti di Jamal Murray e l’ennesima tripla doppia sfiorata da Nikola Jokic con 17 punti, 15 assist e 9 rimbalzi a guidare i Nuggets alla vittoria sul campo di Utah, che invece ha 25 punti da Keyonte George ma crolla nel 4° quarto
PORTLAND TRAIL BLAZERS-GOLDEN STATE WARRIORS 116-94
In casa contro gli Warriors Portland mette da subito in chiaro le proprie intenzioni con un 1° quarto chiuso avanti 37-11 e controlla fino al termine trovando 26 punti con anche 7 assist e 7 rimbalzi dal solito Deni Avdija, mentre è un’altra serataccia per Golden State, che non entra mai davvero in partita
L.A. CLIPPERS-NEW ORLEANS PELICANS 104-105
Vittoria in volata per i Pelicans, che a Los Angeles hanno 25 punti a testa da Trey Murphy e Zion Williamson e nel finale resistono ai tentativi di rimonta dei Clippers, a cui non bastano i 19 punti e 9 assist di un buon Darius Garland per avere la meglio
IL TABELLONE DEI QUARTI DI NBA CUP
Esaurita la fase a gruppi con le partite di questa notte, si qualificano ai quarti della NBA Cup Detroit, Atlanta, Philadelphia e Boston a Est e Dallas, Portland, Memphis e San Antonio a Ovest. Questi gli incroci che porteranno verso la finalissima dell'11 dicembre a Indianapolis