La rimonta dei Knicks, che in casa contro Miami vanno sotto anche di 23, è clamorosa e i padroni di casa tornano anche avanti nel 4° quarto, ma nel finale è un libero sbagliato di Jalen Brunson, migliore dei suoi con 27 punti, a lanciare gli Heat, che hanno 22 punti e 23 rimbalzi, massimo in carriera, da Giannis Antetokounmpo e 25 punti da Bam Adebayo