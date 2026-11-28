Chiusa la fase a gironi, con Sixers, Hawks, Celtics, Pistons, Blazers, Grizzlies e Spurs che hanno raggiunto i Mavs, unici a essersi qualificati in anticipo, la NBA Cup entra nel vivo con i quarti di finale. Ecco il tabellone completo che porterà una delle otto squadre ad alzare il trofeo
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- Prima dell’ultima giornata della fase a gruppi della NBA Cup, giocata stanotte, l’unica squadra a essere già certa di andare ai quarti di finale era Dallas, poi raggiunta da Detroit, Atlanta, Philadelphia e Boston a Est e da Portland, Memphis e San Antonio a Ovest
- Detroit Pistons
- Atlanta Hawks
- Philadelphia 76ers
- Boston Celtics
- Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers (4 dicembre)
- Detroit Pistons-Boston Celtics (5 dicembre)
- Dallas Mavericks
- Portland Trail Blazers
- Memphis Grizzlies
- San Antonio Spurs
- Dallas Mavericks-San Antonio Spurs (4 dicembre)
- Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies (5 dicembre)
- Il percorso che porterà le due quattro rimaste in corsa a giocarsi il trofeo nella finalissima in programma la notte di venerdì 11 dicembre alla Hinkle Fieldhouse di Indianapolis passa prima dai quarti di finale e quindi dalle semifinali tra le vincenti dei quarti a Est e a Ovest
- Dopo la fase a gruppi è ora tempo dei quarti, che si giocheranno in casa delle squadre classificatesi con un record migliore, stessa cosa per le semifinali, che a differenza delle precedenti edizioni verranno giocate in casa della squadra con il miglior record nella fase a gruppi