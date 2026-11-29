Gli Charlotte Hornets sono andati vicinissimi a una rimonta da -27 ai danni dei Brooklyn Nets, rimontando fino ad avere il pallone della vittoria. Il protagonista è stato Coby White, autore non solamente di 37 punti ma anche di una stoppata clamorosa su Day'Ron Sharpe a 4 secondi dalla fine. Sul possesso finale però White è finito contro proprio a Sharpe, con gli arbitri che non hanno fischiato nulla tra le proteste della panchina e del pubblico di casa per due mancati liberi che sarebbero valsi la parità