Era da quattro stagioni che Oklahoma City non perdeva quattro partite in fila, come accaduto questa notte cadendo anche sul campo dei Milwaukee Bucks, peggior squadra della NBA. OKC è scesa così a un record di 10 vittorie e 10 sconfitte, subendo 8 ko nelle ultime 10 gare e crollando al 10° posto nella Western Conference

Quella che doveva essere la stagione del riscatto per gli Oklahoma City Thunder si sta rapidamente trasformando in una stagione da incubo. Dopo aver cominciato benissimo con quattro vittorie in fila, i gravi infortuni da Jalen Williams, Cason Wallace e Chet Holmgren (uniti agli addii estivi a Lu Dort, Aaron Wiggins e Isaiah Joe) hanno completamente cambiato le prospettive della squadra, che si ritrova a navigare acque a cui non era più abituata. Questa notte è arrivata la peggior sconfitta stagionale, non tanto nelle proporzioni (119-111 il punteggio finale) quanto per l’avversario, visto che i Thunder hanno perso sul campo dei Milwaukee Bucks che prima di stanotte avevano vinto solo due delle 20 gare disputate. Per di più, i padroni di casa erano privi di Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kyle Kuzma e Kasparas Jakucionis, quattro giocatori chiave per la squadra di coach Taylor Jenkins il quale ha trovato però le grandi prestazioni di Ryan Rollins (massimo stagionale da 28 punti) e soprattutto Kel’el Ware (career-high da 30 punti e 13 rimbalzi) per vincere la seconda gara nelle ultime quattro.