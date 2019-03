5 marzo 2008 | New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers 105-119 | 50 PUNTI, 8 RIMBALZI, 10 ASSIST E 4 RECUPERI – James si prende la rivincita con gli interessi nel secondo passaggio stagionale in regular season al Madison Square Garden, giocando una delle sue migliori partite in carriera – almeno fino a quel momento. Un tornado incontenibile per la difesa dei Knicks, che non riesca a limitarlo e che “costringe” il pubblico dei Knicks a intonare il coro “MVP, MVP” – in una stagione chiusa come miglior realizzatore della Lega