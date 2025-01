Sono 19 tra i protagonisti più importanti in campi diversi quali la politica, lo sport, lo spettacolo, l'impegno civile e le scienze. Tutti riuniti alla Casa Bianca, ospiti di Joe Biden. Il motivo: la consegna del massimo riconoscimento civile a cui un cittadino USA può aspirare, la Presidential Medal of Freedom. E tra questi 19 personalità c'era anche la leggenda dei Los Angeles Lakers Earvin "Magic" Johnson, votato tra i Top 50 (prima) e Top 75 (poi) della storia della NBA e già inserito due volte nella Hall of Fame di Springfield, nel 2002 per la sua carriera NBA (5 titoli NBA con i Lakers) e nel 2010 come membro dello storico Dream Team di Barcellona '92, oro olimpico. "Sono sopraffatto dalle emozioni - ha detto Magic - per l'onore e il privilegio di essere stato selezionato dal presidente Joe Biden per ricevere questa medaglia. Questo premio non è solo per me ma per tutte le persone che mi hanno aiutato a diventare la persona che sono oggi", ha continuato Magic, da vero assistman, anche fuori dal campo: "I miei genitori Earvin Sr. e Christin, mia moglie Cookie, i miei figli Andre, EJ ed Elisa; i miei fratelli, sorelle, amici, mentori e colleghi. Lo dedico anche a tutti quelli che dedicano la loro vita a cause importanti come la difesa della libertà, della giustizia e dell'eguaglianza.