1 | La stella di Gonzaga University Rui Hachimura è destinato a diventare il primo giocatore nato in Giappone a essere selezionato a un Draft NBA. Soltanto due giocatori giapponesi (Yuta Watanabe e Yuta Tabuse) sono scesi in campo in una partita NBA: il primo per 15 partite in maglia Memphis Grizzlies quest’anno, il secondo per sole 4 partite nel 2004-05 con i Phoenix Suns.