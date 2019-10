L’ESORDIO DI LEONARD IN MAGLIA CLIPPERS | Prima gara con L.A. per Kawhi Leonard, assente nelle prime due gare di preseason e in dubbio fino alla fine contro i Nuggets. L’ex Raptors parte forte a inizio match, segna i primi due tiri della sua gara, ma resta sul parquet soltanto per 11 minuti complessivi (senza rientrare in campo nella ripresa), chiusi con sette punti e sei assist. Un assaggio di quello che sarà la stagione dei Clippers, in attesa anche del rientro di Paul George