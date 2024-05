Alla vigilia della gara-6 contro Minnesota (diretta su Sky Sport NBA alle 2.30, repliche con commento in italiano venerdì) che potrebbe riportare i suoi Nuggets in finale a Ovest per il secondo anno in fila, negli occhi di tutti c'è ancora la prestazione-monstre prodotta da Nikola Jokic in gara-5. Dove non solo ha segnato 40 punti, ma ha distribuito anche 13 assist: ed è all'arte del passaggio che bisogna guardare per comprendere la vera grandezza del serbo, anche paragonato ai big del passato