L'amicizia con Chet Holmgren

Lo ha fatto scegliendo Gonzaga, che non a caso non ha un programma di football americano dal lontano 1941: "Non volevo avere tentazioni", conferma il talento dei Zags. E la sua scelta ha ispirato anche un suo ex compagno al liceo, Chet Holmgren, per molti il talento n°1 in vista del prossimo Draft, quello 2022: anche lui andrà a Gonzaga, proprio come il suo amico e ispiratore Suggs. Che dal campo di football ha imparato una certa durezza e una straordinaria visione periferica: come trovava i wide receiver in end zone, oggi trova i suoi compagni smarcati da ottima point guard. Una dote che con ogni probabilità ne farà una delle prime cinque scelte al prossimo Draft: lasciare il football non è stato facile, ma la decisione è stata quella giusta.