Prima medaglia per l’Italia agli European Games di Minsk 2019. La squadra maschile di Tiro on l’arco ha conquistato il bronzo, battendo 3 set a 1 la Spagna nella finale per il terzo e quarto posto. I veterani Marco Galiazzo, oro individuale ad Atene 2004, e Mauro Nespoli e il giovane 22enne David Pasqualucci erano stati sconfitti in semifinale dalla Francia. I transalpini hanno poi vinto l’oro nella finalissima contro l’Olanda. Gli arcieri azzurri, campioni del mondo in carica, si sono poi riscattati contro gli iberici. E’ il primo acuto per l’Italia nella seconda edizione dei Giochi Europei.