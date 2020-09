Coni, Bach: "Legge sport viola Carta olimpica"

Le preoccupazioni del numero 1 del Comitato olimpico internazionale: "Preoccupati per il funzionamento del comitato italiano. Può avere un impatto sia sulle medaglie di Tokyo che sui Giochi del 2026"

"Siamo molto preoccupati riguardo la situazione e il funzionamento del Coni. E questa preoccupazione sta crescendo. Abbiamo scritto una lettera al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, rappresentando la seria preoccupazione perché vediamo che con questa legge il Coni non è conforme alla Carta Olimpica". Lo dice il presidente del Cio Thomas Bach, parlando della riforma dello sport in iter di discussione, in una conferenza stampa in occasione dei Mondiali di ciclismo a Imola.

"Per l'Italia a rischio medaglie a Tokyo" "In questo momento vediamo un rischio impattante sulla preparazione degli atleti olimpici dell'Italia per le Olimpiadi di Tokyo – prosegue Bach -, questo può significare meno chance di medaglie per l'Italia".

"Senza funzioni Coni impatto su Milano-Cortina 2026" Il numero 1 del Cio ha anche spiegato che questo potrebbe avere un impatto Anche sull’organizzazione delle olimpiadi invernali del 2026: "Siamo molto preoccupati sulla non funzionalità del Coni e questo significa che siamo anche molto preoccupati per la preparazione e l'organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 – ha spiegato Bach -. Capisco che ora il Coni stia cercando un'altra soluzione, per riuscire a soddisfare i requisiti minimi e soddisfare l'accordo sottoscritto sulla carta olimpica. Speriamo che una soluzione venga raggiunta molto presto, perché Tokyo non aspetta e Milano-Cortina non aspettano".