Gli sport di contatto sono fra le discipline che probabilmente hanno più risentito del lockdown. La pandemia da coronavirus ha interrotto allenamenti e gare, soprattutto ha rimandato il sogno di tanti atleti di vivere un’Olimpiade a Tokyo nell’estate appena trascorsa. E per il judo un’Olimpiade a Tokyo significa un evento davvero speciale, dato che il judo è nato proprio in Giappone a fine del 1800 con il maestro Jigoro Kano. La voglia di tornare sul tatami è tanta. Per questo il Grand Slam di Budapest, in programma dal 23 al 25 ottobre, rappresenta un momento cruciale per la storia recente di questo sport: si tratta infatti del primo grande torneo internazionale dopo il lockdown. Un ritorno alla vita per molti judoka, dopo mesi di duro allenamento prima in casa, poi in palestra con tante restrizioni da seguire. Sarà anche per questo che i numeri del Grand Slam di Budapest sono particolarmente importanti: sul tatami si alterneranno 467 atleti (291 uomini e 176 donne), provenienti da 69 Paesi diversi. Sky Sport, diventata la casa del judo, sarà ancora una volta in prima fila nel racconto di questa affascinante disciplina: le finali del Grand Slam di Budapest saranno trasmette su Sky Sport Collection.