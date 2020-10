Lo sprinter statunitense, oro mondiale nei 100 metri a Doha, è stato punito per aver saltato tre controlli antidoping: niente olimpiadi per lui, la sospensione scadrà il 13 maggio 2022

Christian Coleman salterà Tokyo anche dopo il rinvio al 2021. Il campione del mondo dei 100 metri è stato squalificato per due anni dopo aver fallito tre controlli a sorpresa dell’Agenzia antidoping: l’americano, campione ai Mondiali di Doha (quando Tortu finì settimo), non si è mai fatto trovare ai controlli lo scorso giugno ed era già stato sospeso. La squalifica prende il via dal 14 maggio 2020.