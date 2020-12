Doping, niente Olimpiadi per la Russia: 2 anni di squalifica dal Tas

Una grande sorpresa a Losanna. Il TAS ha deciso di dimezzare la squalifica di 4 anni imposta il 9 dicembre 2019 dalla Wada (Agenzia Mondiale Antidoping). Una parziale riabilitazione, dunque, ben diversa dalla completa assoluzione che chiedeva a gran voce il presidente Putin. La Russia è colpevole di aver manomesso e nascosto i dati e le prove del "doping di Stato" all’interno del laboratorio di Mosca. Il panel del Tribunale Arbitrale Internazionale dello Sport, di cui faceva parte anche l’italiano Luigi Fumagalli, ha deciso di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’Agenzia Antidoping russa (Rusada). Fino al dicembre del 2022 la squalifica resta totale, la Russia cioè non potrà partecipare come nazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e ai Giochi Invernali di Pechino 2022, niente inno e niente bandiera. Potranno partecipare alle Olimpiadi solo gli atleti russi considerati "indipendenti", vale a dire neutrali, a patto che dimostrino di essere essere puliti e di non aver avuto alcun coinvolgimento in quello che per anni è stato il corrotto sistema antidoping del proprio Paese. Come accaduto alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018, quando 168 atleti russi gareggiarono sotto l’acronimo OAR (Russian Olympic Athletes). La Russia non potrà ospitare nessuna manifestazione sportiva a carattere internazionale. Alla Russia viene già vietato di competere come nazione alle manifestazioni di atletica leggera dal dicembre del 2015, come accaduto infatti alle Olimpiadi di Rio 2016. La Federazione Internazionale di Atletica ridiscuterà questa sanzione il prossimo marzo.