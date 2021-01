Tokyo, Pellegrini: "Sono ottimista e mi alleno"

Il virus, le Olimpiadi e il tricolore. La nuotatrice azzurra parla del futuro. Quello che si chiama Tokyo. Per il presente c'è la conferma come giudice- insieme a Joe Bastianich, Mara Maionchi e Frank Matano- della nuova edizione di Italia's Got Talent, al via dal 27 gennaio su TV8 Condividi:

"Il virus ha lasciato i segni, fa parte di questa pandemia, ma voglio essere ottimista: guardo al futuro e mi alleno per le qualificazioni di marzo per le Olimpiadi. Mi sono sempre conquistata tutto sul campo, procedo a piccoli passi". La campionessa olimpica Federica Pellegrini lo confessa nel corso della presentazione di Italia's Got Talent, lo show in cui tornerà nelle vesti di giudice, dal 27 gennaio su TV8 alle 21.30, al fianco di Mara Maionchi, Frank Matano, Joe Bastianich. A chi le chiede del rischio di vedersi privare dell'inno nazionale e del tricolore per i prossimi giochi olimpici di Tokyo, replica: "Non ci voglio neanche pensare: ogni atleta ha il diritto, se sale sul podio, di poter cantare l'inno e di portare la bandiera, come di presentarsi ai Giochi sotto il tricolore. Ma ripeto, sono ottimista, è qualcosa di talmente inaudito e contrario ad ogni logica..."

La nuova edizione di Italia's Got Talent approfondimento Olimpiadi di Tokyo a rischio, a marzo la decisione Al via dal 27 gennaio il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle, in onda in prima visione assoluta su TV8 tutti i mercoledì alle ore 21.30, con sette puntate di audizioni e la finale live. “Squadra che vince non si cambia”: anche quest’anno al tavolo della giuria ritroviamo il temutissimo imprenditore Joe Bastianich, la campionessa olimpica Federica Pellegrini, la regina della discografica Mara Maionchi, e Frank Matano, il veterano del gruppo, al suo sesto anno da giudice. La conduzione è sempre affidata all’estro e alla grinta di Lodovica Comello. La giuria ha come sempre il compito di selezionare i talenti più meritevoli che si alterneranno sul palco di Italia’s Got Talent, e che dovranno dimostrare di valere almeno 3 “sì” della giuria per entrare nella rosa dei candidati alla finale, o ancora meglio di meritarsi l’ambitissimo Golden Buzzer: posto al centro del tavolo della giuria, il pulsantone dorato è a disposizione di Federica, Mara, Frank e Joe che hanno la possibilità di schiacciarlo, durante la fase di audizioni, una sola volta per mandare un talento direttamente in finale. Ma oltre a promuovere, i giudici possono anche “bocciare” una performance premendo il buzzer, il pulsante rosso presente davanti a ciascun giudice: con 4 “buzzate” il concorrente deve automaticamente interrompere la sua esibizione e ascoltare il parere dei giudici, che determinerà come sempre l’esito della sua gara.

Si parte con le audizioni: 7 puntate, registrate a Roma a Cinecittà tra settembre e ottobre, in uno studio totalmente rinnovato, alla presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid in vigore in autunno. Al termine di ciascuna puntata di audizioni, la giuria avrà l’arduo compito di decidere quale talento, tra tutti coloro che hanno passato il turno, si merita la finale. Come lo scorso anno, anche il pubblico diventa protagonista grazie a un proprio Golden Buzzer: alla fine della settima puntata infatti, verrà aperto il voto online e il pubblico potrà votare e scegliere il proprio finalista, che diventerà ufficialmente il dodicesimo finalista in gara. Al termine della fase di audizioni, la gara si chiuderà con la finale live, in cui 12 finalisti si sfideranno per il titolo di campione. A decretare il vincitore di questa edizione 2021 sarà l’insindacabile giudizio del pubblico da casa.