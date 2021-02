Da giovedì 18 a sabato 20 febbraio Tel Aviv ospiterà il primo Grand Slam di judo del 2021: le finali del torneo saranno trasmesse tutti i giorni in diretta dalle 16 su Sky Sport Arena (canale 204). In palio punti importanti per la qualificazione all'Olimpiade di Tokyo. L'Italia partecipa con 15 azzurri: una Nazionale composta da un mix di giovani talentuosi (come la 17enne Veronica Toniolo) e atleti di grande esperienza (come il campione olimpico Fabio Basile)

A un mese di distanza dallo spettacolare Masters di Doha, i campioni del judo tornano sul tatami per il primo Grand Slam del 2021. Da giovedì 18 a sabato 20 febbraio, 422 judoka provenienti da 61 Paesi diversi saliranno sul tatami della Shlomo Arena di Tel Aviv per provare a conquistare medaglie molto importanti in questo momento della stagione: i punti guadagnati in questo torneo, infatti, potrebbero essere decisivi per la qualificazione all’Olimpiade di Tokyo. In palio 14 titoli individuali (7 uomini, 7 donne). Il Grand Slam è il terzo torneo per numero di punti assegnati dopo il Mondiale e il Masters: l’oro vale ben 1000 punti, l’argento 700 punti, il bronzo 500 punti. L’evento di Tel Aviv è il primo di cinque Grand Slam che si svolgeranno prima del Mondiale d Budapest (in programma dal 6 al 13 giugno) e prima dei Giochi di Tokyo (il torneo olimpico di judo si svolgerà dal 24 al 31 luglio). Le finali del Grand Slam di Tel Aviv saranno trasmesse in diretta da giovedì 18 a sabato 20 febbraio su Sky Sport Arena (canale 204) a partire dalle 16.