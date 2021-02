Draghi: "Olimpiade 2026 occasione di sviluppo"

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nel suo intervento alla Camera dei Deputati per il voto di fiducia sul nuovo Governo, ha parlato anche delle priorità per il mondo dello sport: "E' profondamente radicato nella nostra società e nell'immaginario collettivo, fortemente colpito dalla pandemia. Questo governo si impegna a preservare e sostenere il sistema sportivo italiano tenendo conto della sua peculiare struttura e dei molteplici aspetti che lo caratterizzano, non solo in relazione all'impatto economico, agli investimenti e ai posti di lavoro ma anche per il suo straordinario valore sociale, educativo, formativo e salutistico". Poi sulle Olimpiadi di Milano-Cortina: "Penso infine a grandi eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui la massima espressione sono le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che l'Italia ospiterà nel 2026: il lavoro che dobbiamo sviluppare per prepararci al meglio all'evento è già una manifestazione di fiducia nel futuro dell'Italia, sia al suo interno sia all'estero, oltre che un'occasione per il suo sviluppo specie nel campo delle infrastrutture, del turismo, dell'innovazione tecnologica, della ricerca e della sostenibilità ambientale".