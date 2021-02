Si è conclusa la corsa per la sostituzione del presidente del Comitato organizzatore delle olimpiadi di Tokyo 2020, Yoshiro Mori, che si è dimesso la scorsa settimana a seguito di alcuni commenti sessisti: la nuova presidente è la 56enne Seiko Hashimoto, finora ministra per lo Sport con delega ai Giochi Olimpici e Paralimpici, una delle due sole donne del governo giapponese. "Non risparmierò alcuno sforzo per il successo dei Giochi di Tokyo", le sue parole dopo aver accettato l'incarico