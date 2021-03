All'indomani della nomina di Valentina Vezzali nuovo Sottosegretario allo sport, ecco i complimenti del presidente del Cio: "Sono veramente felice che una campionessa come lei abbia ottenuto un incarico così prestigioso. Tutto il nostro mondo le deve riconoscenza per quanto ha fatto. Da schermitore a schermitrice: auguri, Valentina"

Nominata dal Governo Draghi Sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali riceve anche i complimenti dal presidente del Cio, Thomas Bach. Queste le sue parole in una dichiarazione all'ANSA: "Sono veramente felice che una campionessa come lei abbia ottenuto un incarico così prestigioso. Valentina è un patrimonio dello sport mondiale, i suoi cimeli sono conservati al Museo Olimpico di Losanna e tutto il nostro mondo le deve riconoscenza per quanto ha fatto come atleta". Campione olimpico di fioretto nel 1976 a Montreal, Bach aggiunge: "Al nuovo sottosegretario faccio i miei migliori auguri da Thomas a Valentina, da schermitore a schermitrice. Sono certo che sapremo dialogare con lo stesso linguaggio. Da schermitore a schermitrice: auguri, Valentina".