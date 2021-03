8/13 ©Ansa

Torcia affidata alle calciatrici della nazionale giapponese che vinsero il Mondiale nel 2011. Assente il volto simbolo, la capitana Sawa che ha dato forfait all’ultimo minuto, lei come altre campionesse perché impegnate all’estero (come la Kumagai, in forza al Lione, che aveva segnato il rigore decisivo nella finale del 2011)