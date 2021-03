Lombardia, 3.520 nuovi positivi e 75 morti

Sono 3.520 i nuovi positivi registrati domenica in Lombardia contro i 4.884 di sabato ma a fronte di poco più di 43 mila tamponi rispetto ai 60 mila del giorno precedente. I morti sono stati 75 contro i 102 delle 24 ore precedenti. In aumento i ricoveri in terapia intensiva (+16) contro i +4 del giorno precedente per un totale di 868. In calo invece le persone ricoverate nei raparti ordinari (-55) per un totale di 7.069.