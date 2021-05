Pancalli rieletto presidente Comitato paralimpico

Luca Pancalli è stato rieletto presidente del Comitato italiano paralimpico. Vittoria senza dubbi: ha raccolto infatti 50 voti a favore sui 53 aventi diritto. Solo un voto per lo sfidante abrizio Vignali, due le schede bianche. 8 ori, 6 argenti e un bronzo nel nuoto alle paralimpiadi, Pancalli (57 anni) è alla guida dello sport paralimpico dal 2005. Questo è il secondo mandato per Pancalli da quando il Cip è ente pubblico. "Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha riconosciuto che siamo nella fase adulta, siamo cresciuti e siamo l'avanguardia all'interno del movimento culturale del Paese. La grande sfida per il Comitato italiano paralimpico sarà ora quella politica: consolidare i nostri rapporti istituzionali con governo, Sport e Salute, Miur, e non allontanarsi mai dalla coerenza della nostra mission: promuovere lo sport come strumento di inclusione e integrazione per tutti" queste le parole di Pancalli all'apertura dell'Assemblea, prima delle votazioni.