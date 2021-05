Americas qualifier, 8 squadre per un pass olimpico

Otto squadre in campo a Palm Beach (Florida) per un posto nel torneo olimpico di baseball, una questione d’orgoglio per nazioni come USA, CUBA, Repubblica Dominicana o Porto Rico. Due partite in diretta ogni giorno su Sky Sport

Il baseball tornerà all’Olimpiade a Tokyo con un torneo riservato a 6 squadre, ci sarà spazio solo per i migliori. Ottenere il pass è già un’impresa che vale. Sono quattro le squadre già qualificate: Giappone, Israele (che nel torneo di qualificazione riservato ad Europa e Africa ha eliminato anche l’Italia), Corea del Sud e Messico. Una arriverà dal Baseball Americas Qualifier, torneo di qualificazione del continente americano, dal 31 maggio al 5 giugno, da seguire in diretta su Sky Sport. L’ultima uscirà da un evento programmato nel mese di giugno in Messico, a cui potranno accedere anche la seconda e la terza classificata del Baseball Americas Qualifier.



Baseball Americas Qualifier

Si gioca in Florida, a Clover Park (St. Lucie) e The Ballpark (West Palm Beach). Le 8 squadre sono divise in due gironi da 4. Nel gruppo A ci sono USA, Repubblica Dominicana, Porto Rico e Nicaragua. Nel gruppo B sono inserite Cuba, Venezuela, Canada e Colombia. Ogni squadra giocherà 3 partite contro le altre avversarie del girone. Al termine di questo Opening Round, le prime classificate di ogni girone accedono al Super Round che dovrà stabilire la classifica finale.

Roster pieni di ex giocatori MLB e prospetti

Visto che il baseball MLB non si ferma, nessuna squadra potrà schierare i giocatori attualmente impegnati nelle major league. Ma i roster sono pieni di nomi decisamente conosciuti e il torneo sarà anche un’ottima occasione di visibilità per giovani talenti in rampa di lancio che sono già nell’orbita di squadre MLB. Ci sono squadre che hanno vinto titoli olimpici, come Cuba e gli USA. Ci sono nazioni dove il baseball è culto, ossessione, orgoglio. La tensione sarà altissima, lo sforzo per ottenere il risultato sarà massimo. Gli Stati Uniti schierano gente come Todd Frazier, ex giocatore di Reds, Yankees e Mets, due volte All-Star. O Matt Kemp, una vita con i Dodgers, 3 volte all’All Star Game. L’allenatore americano è il mitico Mike Scioscia, quasi 20 anni di carriera con gli Angels. Ma anche nel roster della Repubblica Dominicana c’è chi ha trascorsi eccellenti in MLB come Melky Cabrera e Josè Bautista e il Venezuela schiera anche un campione delle World Series 2019 come Anibal Sanchez (Washington Nationals).