Baseball Americas Qualifier, Super Round per 4

Netta la superiorità che ha espresso anche Venezuela sul Canada , con un categorico 5 a 0. I lanciatori venezuelani hanno concesso una sola battuta valida e zero punti ai canadesi. Non è servita per la classifica la vittoria di Cuba , che comunque ha lasciato il torneo battendo 16 a 3 la Colombia, così come non si disputata per pioggia la partita tra USA e Porto Rico , ma il recupero non avrà alcun impatto sulla classifica dell’Opening Round.

La battaglia per un pass diretto per Tokyo nel torneo di baseball si è ridotta a quattro squadre : Usa, Venezuela, Canada e Repubblica Dominicana . Sono loro il meglio delle qualificazioni olimpiche americane. La terza giornata della prima fase ha stabilito la netta superiorità della Repubblica Dominicana su Nicaragua , arrivata a sorpresa a giocarsi un posto tra le grandi del continente. Il punteggio finale dice tutto: 13-3 . I fuoricampisti dominicani hanno colpito senza pietà: Yefri Perez, Juan Francisco, Luis Liberato e addirittura 2 di Julio Rodriguez . Il baseball di Santo Domingo e dintorni esprime una quantità di talento impressionante. Con tantissima qualità. Gli oltre 100 giocatori dominicani che giocano in MLB, potrebbero fare almeno altre 5 squadre e tutte più forti di questa. Che comunque si gioca le Olimpiadi.

Il Super Round in diretta su Sky Sport

Ecco il calendario della fase decisiva:

venerdì 4 giugno : alle ore 19 su Sky Sport Collection Repubblica Dominicana-Venezuela; nella notte, alle ore 1.00 Canada-Stati Uniti su Sky Sport Arena

: alle ore 19 su Sky Sport Collection Repubblica Dominicana-Venezuela; nella notte, alle ore 1.00 Canada-Stati Uniti su Sky Sport Arena sabato 5 giugno: alle ore 19 Canada-Repubblica Dominicana; nella notte, all'una, Venezuela-Stati Uniti sempre su Sky Sport Arena

Per Canada e Rep Dominicana non c’è più margine di errore. Ma bisogna ricordare che oltre al pass diretto per la vincente, la seconda e la terza classificata accedono al torneo di ripescaggio in Messico che assegnerà l’ultimo posto disponibile per Tokyo. Quindi ogni partita conta e assegna almeno un’ultima possibilità. Solo una delle quattro dovrà dire addio definitivamente ai Giochi.

Anche l'MLB live su Sky Sport

In questa settimana ricchissima per il baseball su Sky Sport, due appuntamenti da non perdere con l’MLB. Giovedì 3 giugno, alle ore 19, in diretta su Sky Sport Collection, NY Yankees contro Tampa Bay Rays. In questo momento è la sfida più bella ed intensa che si possa vedere nella regular season di Major League. Domenica 6 giugno appuntamento alle ore 19 con Toronto-Houston, in diretta su Sky Sport Arena.