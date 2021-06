Come annunciato al termine della Giunta da Luca Pancalli, presidente del Comitato Internazionale Paralimpico, saranno Bebe Vio e Federico Morlacchi i portabandieri dell'Italia a Tokyo per i Giochi paralimpici (in programma dal 24 agosto al 5 settembre). "Vio e Morlacchi sono due atleti che con le loro prestazioni hanno scritto e continueranno a scrivere pagine memorabili di sport, a livello nazionale e internazionale - ha spiegato Pancalli -. Ogni parola su Beatrice è superflua, è un'immagine rimasta icona di Rio quando conquistò l'oro. Morlacchi, invece, non è solo uno dei più medagliati da Londra in poi, è un ragazzo straordinario per quanto fatto in vasca ma anche per la promozione del CIP in Italia. Questa seconda scelta è il riconoscimento agli straordinari risultati del nuoto paralimpico azzurro". Al termine della Giunta Nazionale, Pancalli ha annunciato anche il capo missione di Tokyo, Juri Stara (attuale Segretario Generale CIP) e il Chief Medical Officer, Emiliana Bizzarrini: "Sarà la delegazione italiana più grande di sempre e avremo un perfetto bilanciamento di genere tra atleti e atlete, questo è un grandissimo risultato", ha concluso Pancalli. All’applauso si è unita anche Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport: "Complimenti al Comitato Italiano Paralimpico per la scelta di Bebe e Federico come alfieri azzurri a Tokyo2020! Tenete alto il tricolore e mostrate al Mondo il volto bello dell'Italia che non si ferma dinanzi alle difficoltà, ma si rialza sempre, sorride e... conquista l'obiettivo!".