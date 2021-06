Serena Williams: “Non sarò ai Giochi di Tokyo”

Niente Tokyo per Serena Williams. L'ex numero uno del tennis mondiale ha annunciato infatti che non parteciperà alle Olimpiadi al via il prossimo 23 luglio, senza però spiegarne i motivi. "Non sono comunque nella lista olimpica per quanto ne so, e se dovessi esserci comunque non andrò", ha detto l'americana, 39 anni, oro alle Olimpiadi di Londra nel 2012. "Ci sono molte ragioni che mi hanno portato a prendere questa decisione sulle Olimpiadi. Non voglio parlarne oggi. Forse un'altra volta. Mi dispiace. In passato, ho trascorso dei momenti fantastici alle Olimpiadi. Ma davvero non ci ho pensato e continuerò a non pensarci", ha detto la Williams, che a Wimbledon va a caccia del 24esimo titolo del Grande Slam. Dal titolo vinto in Australia nel 2017 l'americana ha perso quattro finali: a Wimbledon 2018 e 2019 e agli US Open 2018 e 2019.