Novak Djokovic parteciperà alle prossime Olimpiadi . Il numero 1 al mondo, fresco di vittoria a Wimbledon contro Matteo Berrettini, rappresenterà la Serbia nel tennis a Tokyo e avrà così la possibilità di provare a completare il Golden Grand Slam : sarebbe il primo nella storia a riuscirci. Djokovic infatti in questa stagione, oltre a Wimbledon , ha già vinto anche l' Australian Open e il Roland Garros . Per completare il Golden Grand Slam gli mancano dunque l'altro grande torneo del circuito ATP, gli US Open in programma tra il 30 agosto e il 12 settembre, e le Olimpiadi appunto, in calendario tra il 24 luglio e il 1 agosto. A Tokyo, a competere con Nole per l'oro, non ci saranno Roger Federer e Rafael Nadal , che hanno dato forfait.

L'annuncio sui social: "Orgoglioso di rappresentare la Serbia"

Federer rinuncia a Tokyo: "Problema al ginocchio"

Ad annunciare la sua partecipazione alle prossime Olimpiadi è stato lo stesso Djokovic postando un curioso video messaggio rivolto al piccolo Koujirou, tifoso giapponese che ha ricevuto questo speciale regalo dal numero uno al mondo nel giorno del suo sesto compleanno: "Non posso deludere il mio piccolo amico Koujirou. Ho prenotato il mio volo per Tokyo - ha twittato Nole - e mi unirò con orgoglio al Team Serbia per le Olimpiadi". Dopo aver battuto Berrettini a Wimbledon e aver conquistato il ventesimo titolo slam della sua carriera, Djokovic non aveva sciolto le riserve sulla sua partecipazione alla manifestazione. Ma ancora su Twitter è arrivata la conferma: "Sono molto orgoglioso di fare i bagagli per Tokyo e unirmi alla nostra squadra nazionale nella lotta per le medaglie più brillanti nelle arene olimpiche. Per me, rappresentare la Serbia è sempre stata una gioia e una motivazione speciale e farò del mio meglio per rendere tutti felici! Andiamo!".