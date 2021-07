Momento difficile per Francesco Molinari. Il golfista azzurro, protagonista di uno sfortunato Open Championship, continua ad avere problemi alla schiena e l'Olimpiade di Tokyo è seriamente a rischio. Tanto che il Coni, nella giornata di sabato, aveva ufficializzato con un comunicato la rinuncia dell'azzurro ai Giochi olimpici. Ma sempre nella serata di sabato è filtrata la notizia dell'intenzione, da parte di Molinari, di provarci fino all'ultimo, affindandosi alle migliori cure fisioterapiche. La conferma arriva anche da Federgolf. Le prossime ore quindi sono decisive per capire se il golfista italiano partirà per il Giappone oppure no