Tokyo, record di infezioni giornaliere

Olanda, aumento contagi in 7 giorni: +34%

In questa settimana un totale di 69.731 persone sono risultate positive al coronavirus in Olanda, il 34% in più rispetto alla settimana precedente quando erano 51.957. Gli aumenti sono stati osservati in tutte le fasce d'età e nelle persone che vivono in tutte le regioni del paese. "Nei giorni scorsi si è osservata una cauta stabilizzazione del numero di persone che hanno ottenuto un test positivo. Bisognerà vedere se nella prossima settimana questa stabilizzazione verrà meno", ha affermato l'Rivm. Oggi sono stati registrati 6.823 test Covid positivi in Olanda, contro gli 8.903 di lunedì. Sale anche il numero di nuovi pazienti ricoverati in ospedale con Covid-19 nell'ultima settimana: 205 ricoveri rispetto alla settimana precedente, quando erano 85.