Surf: tavola smarrita, stella del Brasile non si allena

Problemi per una delle due maggiori speranze di medaglia del Brasile a Tokyo 2020. Italo Ferreira, che assieme al connazionale Gabriel Medina (grande amico di Neymar) è uno dei favoriti per il podio della gara di surf maschile, ha dovuto saltare i primi giorni di allenamento perché la sua tavola non è arrivata all'aeroporto di Tokyo, per lo sconforto dell'atleta. Ferreira ha anche fatto un appello sui social affinché qualche rivenditore gli venisse in aiuto prestandogli un 'longboard' alternativo Così non è stato, e Ferreira ha dovuto attendere fino a oggi, quando ha ricevuto la tavola e, finalmente, ha potuto cimentarsi assieme a Medina fra le onde della spiaggia di Tsurigasaki. Tavola da surf smarrita anche per una componente del team femminile, Silvana Lima, che per allenarsi ha dovuto chiedere in prestito una tavola alla compagna di squadra Tatiana Weston-Webb.