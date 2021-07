CONI: "Matteo Berrettini salta l'Olimpiade"

Brutta notizia per la spedizione italiana in vista di Tokyo. Matteo Berrettini, protagonista della storica finale raggiunta a Wimbledon, è costretto a rinunciare all'Olimpiade. Lo annuncia il Coni sul proprio profilo Twitter. La causa del forfait, un risentimento muscolare che obbligherà l'azzurro ad un periodo di riposo di 15 giorni.

Niente Giochi a Tokyo per Matteo Berrettini. L’azzurro, straordinario protagonista a Wimbledon con la storica finale raggiunta (sconfitto da Djokovic in 4 set), è costretto a rinunciare all’Olimpiade causa infortunio. Lo annuncia il Coni, attraverso il proprio profilo twitter. Il tennista 25enne è alle prese con un risentimento muscolare e dovrà restare a riposo 15 giorni. Berrettini era la punta di diamante della squadra italiana, composta da Fognini, Sonego e Musetti in campo maschile e da Errani, Paolini e Giorgi in campo femminile.