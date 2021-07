La pallavolista italiana Paola Egonu sarà portabandiera olimpica nella cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo 2020 . Come comunicato dalla Federvolley, la giocatrice classe '98, su indicazione del CONI, è stata scelta insieme al alcuni atleti di altri Paesi come portabandiera del vessillo a cinque cerchi nell'inaugurazione della manifestazione, in programma venerdì 23 luglio allo stadio Olimpico.

"Onorata di rappresentare gli atleti di tutto il mondo"

OLIMPIADI

Tutti gli atleti più attesi a Tokyo 2020

Grande emozione per la ventiduenne pallavolista azzurra, che è stata informata della decisione dal presidente del CONI, Giovanni Malagò, una volta atterrato a Tokyo. "Sono molto onorata per l'incarico che mi è stato assegnato di far parte del CIO per portare la bandiera olimpica - le parole di Egonu riportate sul sito del CONI -. Mi ha fatto emozionare appena il presidente Malagò me l’ha detto, perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità: attraverso me esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta".