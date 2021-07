Bach: "Cerimonia di apertura sarà momento di gioia e sollievo"

"Come mi sentirò entrando allo stadio per la cerimonia di apertura? Non sono un profeta. Vedremo. Penso che la cerimonia di apertura delle Olimpiadi sarà un momento di gioia e sollievo". Lo ha detto il presidente del Cio, Thomas Bach, in vista dell'apertura di Tokyo 2020 in programma domani. Bach ha parlato di "una sensazione di sollievo perché la strada per questa cerimonia non è stata delle più facili. Il movimento olimpico è al centro della società - ha aggiunto - e non viviamo in un mondo tranquillo, viviamo in un mondo molto fragile, dobbiamo reagire a questo e trovare la strada giusta per il movimento olimpico".