Olimpiadi come montagne russe: emozioni e timori

Le Olimpiadi di Tokyo sono un saliscendi di sentimenti contrastanti, dall'emozione di chi fa per la prima volta il suo ingresso nel Villaggio Olimpico all'ansia di chi teme che il sogno possa terminare a causa del Covid. Per ogni disciplina, in ogni caso, c'è un piano B. Intanto Federica Pellegrini è pronta a partire per il Giappone

Non sono nemmeno iniziate e sono già Olimpiadi come montagne russe, un saliscendi di sentimenti contrastanti, l'emozione di chi entra per la prima volta nel Villaggio Olimpico e l'ansia di chi magari teme di doverlo lasciare anzitempo causa Covid. La gioia di respirare un sogno atteso da sempre e l'apprensione di dover isolarsi in quarantena per aver avuto un contatto ravvicinato con un positivo. E se capitasse durante le gare? Rischia di andare in malora pure il calendario delle competizioni.

Il Comitato Olimpico della Repubblica Ceca ha chiesto ufficialmente di posticipare la gara del 26 luglio di Ondrej Perusic che è risultato positivo e dunque non potrà partecipare alla prima partita inaugurale del torneo di beach volley. Per il momento c'è un piano B dettagliato per ogni singola disciplina, in caso di più positività, o contatti stretti, per esempio gli assalti della scherma o i combattimenti che vivono di una sola giornata di gare hanno misure alternative diverse dagli sport di squadra le cui competizioni, almeno nella fase iniziale, sono state spalmate in più giorni.

Intanto è stata ufficialmente inaugurata la piscina del Tokyo Aquatics Center, all'avanguardia, destinata a diventare la pietra angolare della prima settimana dei Giochi, ha un tetto imponente di 7mila tonnellate costruito in loco, per terra, e poi sollevato in alto per 37 metri. Dove nuoterà Federica Pellegrini che oggi (martedì 20 luglio) parte per il Giappone, raggiungendo il resto del gruppo azzurro che si sta allenando nel Campus dell'Università di Waseda, nel distretto di Tokorozawa, sede di allenamento preolimpico fino al 21 giugno quando poi tutti si trasferiranno al Villaggio Olimpico.

Continuano le prove generali della Cerimonia di Inaugurazione, giocoforza sarà di basso profilo e senza spettatori, lontana parente di quelle festose e pure storiche, quelle che in tribuna autorità hanno aperto la via dei dialoghi politici, scongelato rapporti tesissimi, dato il via a cooperazioni inedite. Dei capi di Stato al momento l'unico confermato è Emmanuel Macron, il numero uno francese che al termine dei Giochi di Tokyo raccoglierà idealmente il testimone per lanciare le Olimpiadi di Parigi 2024.