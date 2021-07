Richard Carapaz ha conquistato la medaglia d'oro olimpica nella prova in linea maschile su strada. L'ecuardoriano, vincitore del Giro 2019, ha preceduto i due grandi favoriti, il belga Van Aert e lo sloveno Pogacar. Niente da fare per l'Italia, con Bettiol che dopo una prova strepitosa, si è arreso nel finale ai crampi ed è arrivato 14°

L'Ecuador esulta con Richard Carapaz: il vincitore del Giro 2019 arriva in solitario grazie a un'azione vincente negli ultimi 25 km e conquista la medaglia d'oro nella prova in linea maschile su strada. Primo oro sudamericano nel ciclismo su strada, dopo una lotta di oltre sei ore, tra salite infinite e un caldo che ha condizionato la gara. Argento per il belga Van Aert, bronzo per lo sloveno Pogacar, con i due grandi favoriti che si sono giocati le medaglie meno preziose al fotofinish. Staccato Bettiol, che ha accusato i crampi a una ventina di km dall'arrivo, primo azzurro al traguardo in 14^ posizione. Gianni Moscon ha invece chiuso 20°. L'Italia si consola con la vittoria di Carapaz su Pinarello, lo stesso che utilizzerà Filippo Ganna per la prova a cronometro.