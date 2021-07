Esordio vincente per l'Italvolley ai Giochi di Tokyo: la squadra di Blengini rimonta due set al Canada, vince per 3-2 (26-28, 18-25, 25-21, 25-18, 15-11) e muove la classifica in un girone che si preannuncia molto equilibrato. Bene Michieletto, autore di 24 punti. Il CT Blengini: "Sapevamo che avremmo sofferto, importante è reagire"

Buona la prima per gli Azzurri di Chicco Blengini all'esordio a Tokyo 2020 contro il Canada. Sotto di due set in avvio (26-28; 18-25), l'Italvolley recupera vincendo tre set tiratissimi (25-21; 25-18; 15-11) e portando a casa i primi due punti di classifica che potrebbero essere determinanti in un girone che comprende anche la Polonia campione del Mondo, oltre ai padroni di casa del Giappone, il temibile Iran e il Venezuela. Sottotono Ivan Zaytsev, decisive sono state invece le battute e i punti (24, 59% in fase offensiva) dell'esordiente olimpico Alessandro Michieletto, il migliore in campo.