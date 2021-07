Show di Gignac, ok l'Argentina. Stop Brasile

Seconda giornata della fase a gironi del torneo di calcio a Tokyo 2020. Protagonista assoluto della giornata è André-Pierre Gignac : l'attaccante del Tigres segna una tripletta e offre l'assist decisivo a Savanier per il gol nei minuti di recupero del definitivo 4-3 sul Sudafrica. La Francia , dopo la sconfitta all'esordio contro il Messico, trova quindi la vittoria e rilancia il suo torneo pur continuando a soffrire e a non convincere del tutto: il Sudafrica infatti è stato in vantaggio per ben tre volte e ha pure sbagliato dal dischetto quando ancora il risultato era fermo sullo 0-0. Il CT dei bleus, Sylvain Ripoll , può tirare un sospiro di sollievo: nonostante le fatiche, arrivano i tre punti grazie soprattutto al suo attaccante, capitano e trascinatore Gignac. Il milanista Kalulu ha giocato l'intero match.

Vincono Argentina e Honduras, pari del Brasile

Doveva vincere l’Argentina ed esce dal terreno di gioco di Sapporo con i tre punti grazie al gol di Facundo Medina del Lens al 52° del primo tempo. L’albiceleste allenata dal CT Batista ha battuto l’Egitto per 1-0 e si è portata a 3 punti nel gruppo C, al secondo posto momentaneo in attesa del risultato di Australia-Spagna. Presenti in campo l’’italiano’ Gaich, titolare al centro dell’attacco e uscito dopo 62 minuti. Pari al Nissan Stadium invece tra il Brasile la Costa d’Avorio di Singo, Kessié e Kouamé. La partita si è messa presto su un cattivo binario per i verdeoro, a causa dell’espulsione di Douglas Luiz per un presunto fallo da ultimo uomo sull’attaccante ivoriano Dao: dal replay, però, non sembrerebbe esserci stato contatto tra i due. Il Brasile porta comunque a casa un prezioso pari pur essendo in inferiorità numerica e rimane in testa al Gruppo D. Nel gruppo B vince l’Honduras, sempre in rimonta: dopo il doppio vantaggio della Nuova Zelanda, gli honduregni hanno ribaltato la situazione e hanno portato a casa la prima vittoria nella competizione. Decisivo il gol Rigoberto Rivas all’87°.