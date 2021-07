Ha un volto da divo del cinema , ha il sorriso sempre stampato in faccia, ma la qualità che più impressiona in Nicolò Martinenghi non appare all’esterno: è l’abnegazione granitica con cui ha deciso di diventare un medagliato olimpico. Baciato da madre natura, nato predestinato, Tete – così lo chiamano tutti - compirà 22 anni il primo agosto. A livello giovanile ha vinto tutto, è ancora suo l’attuale record del mondo junior dei 100 rana (59”01, Indianapolis 2017). Sembrava avere una strada spianata per dominare anche tra i grandi. E invece proprio nel momento più delicato, nel passaggio da junior a senior, quando era già corteggiato da sponsor e prefigurava la consacrazione, Martinenghi si è dovuto fermare . Un brusco stop, un temibile infortunio all’osso pubico lo ha tenuto inchiodato ai box per quasi un anno (2018). Nicolò ci ha sofferto, in un primo momento si è chiuso in sé stesso, spettatore forzato delle gare degli altri. In soccorso sono arrivati mamma Alessandra, papà Samuele e il fratello Jacopo di 2 anni più grande. Una famiglia unitissima insieme ad un allenatore, Marco Pedoja, che è stato fondamentale nel recupero , in primis psicologico, del ragazzo.

Il temuto addio al nuoto e la rinascita

Poteva essere un cortocircuito, qualcuno nell’ambiente temeva pure un addio al nuoto, e invece il varesino – vive ad Azzate – in silenzio si è fortificato. Poteva sprofondare e invece è tornato a brillare. Una volta smaltiti i chili accumulati durante i mesi senza acqua l’azzurro ha focalizzato l’obiettivo della vita: salire sul podio olimpico. Ha messo in cantiere la qualificazione per Tokyo con grande anticipo, nel dicembre 2019, con un nuovo record italiano (58.75) che di mese in mese ha ogni volta limato, adesso vale 58”28, stampato proprio in semifinale qui a Tokyo. A dirla tutta, anche dopo aver strappato il pass olimpica, ha avuto una strada in salita, la sua piscina di Brebbia è rimasta chiusa a causa della pandemia, insieme a Pedoja hanno fatto i pendolari, macinato Km per spostarsi, nuotare un giorno a Milano, poi a Legnano, o in collegiale all’estero. Concentrato e sicuro, anche a costo di sembrare sbruffone, e non lo è, persino troppo educato. Anche a costo di peccare di presunzione, come accaduto nei 100 rana agli Europei di Budapest dello scorso maggio con un banale quinto posto non alla sua altezza. Adam Peaty è il marziano che ha rivoluzionato lo stile della rana, il mondo deve ancora lottare per scendere sotto il muro dei 58 secondi (ci sono riusciti solo in due, Peaty appunto e l’olandese Kamminga medaglia d’argento oggi), il britannico ha già scollinato la barriera dei 57”, in acqua equivale a ciò che è stato Usain Bolt in pista. E sapendo di aver davanti un mostro simile, gli stimoli rischiano di azzerarsi. “No no, io devo essere solo orgoglioso di essere nato nella sua era, di poter competere con Adam, ogni volta imparo qualcosa in più gareggiando al suo fianco. Il suo strapotere non mi demoralizza, anzi mi ha sempre gasato a far meglio”, il mantra di Martinenghi.