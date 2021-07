Il cammino delle azzurre a Tokyo

Le azzurre, dopo aver superato la rappresentativa del comitato olimpico russo per 33-31, in semifinale sono state sconfitte dell'Estonia 42 a 34. Cina battuta 23-21 nella 'finalina. Nel match per il bronzo, ancora partenza in salita per le azzurre, sotto 1-4, poi un mini parziale di Isola per il 3-4. L'Italia aggancia a quota 5, le asiatiche chiudono il terzo assalto sul +1 (6-7). Fiamingo porta avanti le azzurre per la prima volta (8-7), poi si scatena con il quarto punto di fila (10-7). L'Italia allunga ancora con Navarria (14-7), poi Zhu interrompe un break di 8-0 per le nostre spadiste. La Cina piazza un parziale di 3-0 e si riavvicina (15-11), poi Navarria si scatena per il 19-13. Santuccio prende il posto della Fiamingo e paga l'emozione (20-16), tenendo comunque botta all'ultimo assalto. Isola non si scompone (22-17), la Cina tenta la disperata rimonta e Zhu è costretta al medical stop per un problema muscolare a 8'' dalla fine (22-21). Isola va a +2, è la stoccata che ci porta il bronzo.